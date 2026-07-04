Alemania busca nuevo técnico: Klopp aparece como principal opción tras salida de Nagelsmann

Tras el denominado fracaso de la selección de Alemania en el Mundial 2026, luego de ser eliminada en los dieciseisavos de final a manos de la selección de Paraguay, el proceso ya cobró a su primera víctima: la destitución de Julian Nagelsmann.

La medida fue anunciada a través de los canales oficiales de la federación alemana, poniendo fin a los rumores que existían sobre el futuro del entrenador. Asimismo, ya comienzan a barajarse posibles nombres para su reemplazo, entre ellos el de Jürgen Klopp.

EL FIN DE UNA ETAPA

Tras la eliminación Nagelsmann ya había solicitado una reunión a la directiva alemana para tratar diversos temas, uno de ellos su desvinculación. "Nagelsmann ya había solicitado a la directiva de la federación, en una reunión confidencial, ser relevado de sus funciones tras el decepcionante desempeño de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México. Esta solicitud ha sido aprobada", indicaron.

Asimismo, el propio director técnico brindó palabras de agradecimiento por la oportunidad de haber dirigido a la selección nacional. "Quisiera agradecer a mi cuerpo técnico, al personal y a todos los miembros de la asociación que nos apoyaron, y en particular a los jugadores, con quienes pude trabajar con tanta confianza. Un agradecimiento especial también a la afición. Nos impulsaron, creyeron en nosotros, nos dieron energía, incluso en los momentos difíciles", sostuvo.

POSIBLE LLEGADA DE KLOPP

Por otro lado, la dirigencia alemana ya habría iniciado contactos con Jürgen Klopp, uno de los nombres que más fuerza ha tomado para asumir el cargo e iniciar un proceso de reestructuración en la selección. "En lo que respecta al nombramiento de un sucesor, la directiva de la DFB entablará conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya ha manifestado su disposición general a asumir el cargo", agregaron.