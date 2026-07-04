Se realiza el Campeonato Nacional Cadetes de handball en la Videna

De acuerdo con su política de apoyo constante al desarrollo integral de los jóvenes talentos, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) brinda las facilidades para la realización del Campeonato Nacional de Handball Indoor Cadetes Femenino y Masculino, que reúne en el Polideportivo 1 de la Videna a deportistas de 15 a 17 años provenientes de diversas regiones del país.

Del 3 al 5 de julio, delegaciones de Loreto, Arequipa, Tacna, Oxapampa, Apurímac, Lima y Lima Provincias participan en esta competencia, que fortalece el desarrollo de la disciplina y permite evaluar a los principales talentos de la categoría.

El presidente de la Federación Deportiva Peruana de Handball, Eduardo Díaz Matos, destacó que el certamen forma parte del proceso de identificación de nuevos deportistas para integrar la preselección nacional con miras a las próximas competencias internacionales.

El dirigente explicó que el campeonato ofrece la oportunidad de observar jugadores que no pudieron asistir a las concentraciones previas y que, gracias a su rendimiento en la Videna, pueden incorporarse al grupo que continúa el proceso de preparación.

Valiosa experiencia para los jóvenes

Asimismo, señaló que los deportistas preseleccionados reciben seguimiento técnico permanente y, con el respaldo del IPD, acceden a evaluaciones médicas y al apoyo de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en medicina, nutrición y psicología deportiva.

Díaz Matos resaltó también que competir en un escenario de nivel internacional como el Polideportivo 1 de la Videna representa una valiosa experiencia para los jóvenes, al permitirles adaptarse a las condiciones que encontrarán en torneos oficiales fuera del país.

De esta manera, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) continúa promoviendo competencias que impulsan el crecimiento del deporte nacional. Bajo la gestión de su presidente, Sergio Ludeña Visalot, y en el marco de las políticas del Ministerio de Educación, el IPD reafirma su compromiso con la formación y proyección de los nuevos talentos del deporte peruano.