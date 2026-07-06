"La maldición del gato": tras la salida de Brasil del Mundial resurge esta insólita teoría

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 1-2 ante Noruega en los octavos de final, un resultado que golpeó nuevamente a la selección dirigida por Carlo Ancelotti y generó una ola de reacciones entre hinchas, medios internacionales y usuarios en redes sociales. Tras el partido, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aseguró que la ‘Canarinha’ volverá “aún más fuerte” después de un nuevo fracaso mundialista.

La eliminación no solo abrió el debate sobre el presente futbolístico de Brasil, sino que también hizo resurgir una de las teorías más comentadas por los aficionados: la llamada “maldición del gato”, un mito que comenzó durante el Mundial de Qatar 2022 y que ahora volvió a tomar fuerza tras la derrota ante el equipo noruego.

¿CÓMO SURGIÓ LA CURIOSA TEORÍA?

El episodio ocurrió el 7 de diciembre de 2022, antes del partido entre Brasil y Croacia. Mientras la prensa esperaba las declaraciones de Vinicius Junior, un gato apareció sobre la mesa de conferencia. En ese momento, Vinicius Rodrigues, entonces jefe de prensa de la CBF, tomó al animal de manera brusca y lo retiró del lugar, una escena que rápidamente se viralizó.

Desde entonces, muchos usuarios asociaron aquel gesto con una supuesta mala racha de la selección brasileña, especialmente porque en la cultura islámica, predominante en Qatar, el gato es considerado un animal respetado. Dos días después de ese incidente, Brasil fue eliminado por Croacia en cuartos de final del Mundial 2022, tras empatar en el tiempo suplementario y caer en la tanda de penales.

A partir de ese momento, los hinchas comenzaron a enumerar una serie de golpes deportivos vinculados a la ‘Canarinha’: la eliminación ante Croacia en Qatar 2022, la pérdida de su invicto como local en Eliminatorias, derrotas inéditas y goleadas, una nueva caída por penales en Copa América, la eliminación en fase de grupos del Mundial Sub 20-2025 y, ahora, la salida en octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega.