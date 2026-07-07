España eliminó a Portugal y Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas

Un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento clasificó a España a los cuartos de final del Mundial 2026 y puso fin al sueño de Portugal.

La selección de España avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 luego de derrotar por 1-0 a Portugal con un agónico gol de Mikel Merino en el minuto 90+1. El tanto llegó cuando el partido parecía encaminado al tiempo suplementario y significó la eliminación del conjunto luso, así como la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó gran parte del encuentro gracias al control de Rodri en el mediocampo y a las constantes llegadas de Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Sin embargo, la destacada actuación del arquero Diogo Costa evitó que España abriera el marcador durante gran parte del compromiso. Portugal también generó peligro con João Félix, Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo, pero no logró concretar sus oportunidades.

Cuando el empate parecía inamovible, Ferran Torres filtró un preciso pase para Mikel Merino, quien definió con categoría para vencer a Diogo Costa y desatar la celebración española. El mediocampista volvió a convertirse en el héroe de un partido decisivo, tal como ocurrió en la Eurocopa 2024, al marcar el gol que selló la clasificación de la 'Roja' a la siguiente fase del torneo.

CR7 ROMPIÓ EN LLANTO

Tras el pitazo final, Cristiano Ronaldo no pudo contener la emoción y rompió en llanto al despedirse del Mundial. Las imágenes del delantero portugués conmovieron a los aficionados, marcando el posible cierre de una histórica trayectoria mundialista. Mientras tanto, España mantiene vivo el sueño de conquistar su segunda Copa del Mundo y espera a su próximo rival en los cuartos de final.