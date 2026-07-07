¡Scaloni ya piensa en la final! “Una final con España la firmo”

El técnico argentino elogió el crecimiento de España en el torneo y la señaló como una de las selecciones más competitivas de la Copa del Mundo.

A pocas horas de enfrentar a la selección de Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni evitó profundizar sobre lo que le espera a la Albiceleste en el torneo, aunque dejó una frase que generó controversia al manifestar su deseo de disputar una final frente a la selección de España.

El técnico argentino señaló que sería un duelo muy atractivo para ambas selecciones debido al nivel futbolístico que poseen. Sin embargo, insistió en que todavía falta mucho camino por recorrer y que no es momento de pensar en una eventual final por el título mundial.

MANIFESTÓ SU DESEO

Ante las constantes preguntas sobre lo que le espera a la selección argentina en el Mundial, Scaloni señaló que ninguna selección ha marcado una diferencia significativa, no obstante, dejó entrever su deseo de enfrentarse a un rival en particular en una eventual final. "Ninguna Selección ha marcado una diferencia grandísima. Una final con España la firmo, pero queda un camino larguísimo, nos queda mucho a ambos", indicó.

Asimismo, reconoció el crecimiento que ha mostrado la selección de España a lo largo del Mundial, destacando que ha sido una competición muy exigente, marcada por distintos factores externos. "No sabría decir qué es lo que tendría que ser un equipo para ser favorito, lo que es evidente es que España en cinco partidos va de menos a más. El Mundial 2026 es complicado, los viajes, el calor, el césped, no corre muchas veces la pelota, hay muchos aspectos que no permiten ver ese favoritismo de alguna Selección. No es un Mundial normal", agregó.