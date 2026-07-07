Entre lágrimas y gloria: Neymar se va del Mundial con una marca legendaria

Aunque Brasil quedó fuera del Mundial 2026, el delantero igualó un histórico registro que durante décadas perteneció únicamente a Pelé.

La eliminación de Brasil en octavos de final del Mundial 2026 a manos de Noruega marcó el cierre de una etapa para Neymar, quien anunció su retiro de la selección brasileña tras la derrota por 2-1 frente al conjunto europeo.

El delantero puso fin a su sueño de conquistar una Copa del Mundo con la 'Canarinha', competición que llegó con problemas de lesión, sin embargo tuvo pocos minutos en dos partidos. El partido que también quedó marcado por el doblete del noruego Erling Haaland, que selló la clasificación de Noruega a los cuartos de final.

Pese al resultado, Neymar logró despedirse dejando una nueva marca en la historia del fútbol brasileño al convertir el gol del descuento desde el punto de penal en los minutos finales del compromiso.

IGUALÓ UNA HISTÓRICA MARCA DE PELÉ

Con su anotación de penal, el jugador de Santos alcanzó el registro de marcar goles en cuatro Copas del Mundo diferentes, una hazaña que hasta ahora pertenecía exclusivamente a la leyenda brasileña Pelé.

El atacante anotó cuatro goles en Brasil 2014, dos en Rusia 2018, dos en Catar 2022 y uno en Norteamérica 2026, convirtiéndose en el segundo futbolista de Brasil en celebrar goles en cuatro ediciones distintas del torneo.

LLEGÓ A LOS 80 GOLES

Por otro lado, cerró su trayectoria internacional con 80 goles en 130 partidos, consolidándose como el máximo goleador histórico de la selección brasileña.