Colombia cae por penales ante Suiza y queda eliminada del Mundial 2026

La selección cafetera igualó 0-0 durante los 120 minutos, pero no pudo imponerse en la definición desde los doce pasos. Suiza avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Argentina.

La Selección de Colombia quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 tras caer frente a Suiza en la definición por penales, luego de igualar sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga en un intenso compromiso correspondiente a los octavos de final. El conjunto europeo mostró mayor efectividad desde los doce pasos y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El partido estuvo marcado por la paridad y el orden defensivo de ambas selecciones. Colombia buscó imponer condiciones con un juego ofensivo y generó algunas aproximaciones de peligro, mientras que Suiza respondió con una sólida actuación en defensa, neutralizando los intentos del cuadro cafetero y manteniendo el marcador en blanco durante los 120 minutos.

Con el empate persistente, el clasificado se definió en la tanda de penales, donde los suizos estuvieron más precisos y aprovecharon sus oportunidades para sellar el triunfo. La derrota significó el final del sueño mundialista para Colombia, que luchó hasta el último instante, pero no logró superar a su rival en la instancia decisiva.

SUIZA ENFRENTARÁ A ARGENTINA

De esta manera, Colombia se despide del Mundial 2026 tras alcanzar los octavos de final, mientras que Suiza continúa en la pelea por el título y se medirá con Argentina en los cuartos de final, en busca de un lugar entre las cuatro mejores selecciones del certamen.