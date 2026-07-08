Ataques contra Mbappé generan pronunciamiento de la ONU tras el Mundial 2026

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos advirtió que los discursos de odio no deben normalizarse en el deporte ni en la política.

A raíz de los comentarios realizados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el partido de octavos de final del Mundial 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su respaldo al capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé.

Mediante un comunicado oficial, el portavoz Thameen Al Kheetan calificó las declaraciones emitidas contra el futbolista como expresiones racistas y deshumanizantes, rechazando este tipo de discursos.

RESPALDO A MBBAPÉ

El tema no fue ajeno para los organismos internacionales, quienes criticaron el accionar de la legisladora paraguaya. “Las declaraciones racistas y deshumanizantes dirigidas contra el futbolista francés Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y lamentablemente no constituyen un caso aislado”, indicó Thameen Al Kheetan.

Asimismo, agregó que estas declaraciones reflejan un problema más amplio que no solo involucra al fútbol. “Estos incidentes racistas reflejan un fenómeno más amplio que afecta al fútbol y, más en general, al deporte”, agregó.