Selección de vóley sentado conquista la medalla de plata en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026

La selección peruana femenina de vóley sentado volvió a dejar en alto el nombre del país al conquistar la medalla de plata en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, tras disputar la gran final frente a Brasil, una de las principales potencias de la disciplina. Con este resultado, el equipo nacional le otorgó al Perú su primera presea de plata en la competencia.

Antes de llegar a la final, las nacionales protagonizaron una destacada campaña al superar a Venezuela y Argentina, mostrando carácter, entrega y un notable crecimiento deportivo. En el encuentro decisivo enfrentaron a Brasil, que se impuso por 3-0, aunque las peruanas lucharon cada punto y demostraron el alto nivel alcanzado en el escenario continental.

Esta histórica actuación refleja el crecimiento sostenido del paradeporte peruano y el trabajo que vienen realizando las deportistas junto a su comando técnico, consolidando al vóley sentado como una de las disciplinas con mayor proyección internacional para el país.

Compromiso con el desarrollo del paradeporte nacional

La delegación peruana en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 está conformada por 159 integrantes (110 deportistas, 8 guías y 41 oficiales), la más numerosa en la historia del certamen para el Perú.

Su participación cuenta con el respaldo de la gestión del presidente del Instituto Peruano del Deporte, Sergio Ludeña Visalot, en articulación con el Ministerio de Educación y el Comité Paralímpico del Perú, reafirmando el compromiso con el desarrollo del paradeporte nacional.

Por su parte, el ministro de Educación, Jorge Marticorena, consideró este subcampeonato como histórico y que demuestra el gran nivel de nuestras deportistas. "Desde el Ministerio de Educación reafirmamos nuestro compromiso con el para deporte y con cada atleta que representa al Perú", expresó.