Un ‘Aladino’ rosado: Christian Cueva fue oficializado como nuevo jugador de Sport Boys

A través de sus redes sociales, Sport Boys oficializó la llegada de Christian Cueva al equipo del Primer Puerto, procedente de Juan Pablo II, club que defendió durante el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y donde tuvo una participación discreta con el plantel chiclayano.

Desde la ‘Misilera’ confirmaron el secreto a voces que se venía especulando desde semanas atrás. ‘Aladino’ vestirá la camiseta rosada en condición de préstamo. “Bienvenido a ‘El Primer Campeón’. Christian Cueva se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por lo que resta de la temporada”, indicaron en sus cuentas oficiales.

El exvolante de la Selección Peruana buscará mejorar los números personales que consiguió en la primera etapa del campeonato nacional. Con la camiseta de Juan Pablo II disputó 15 partidos, marcó dos goles y brindó tres asistencias.

Reencuentro con viejos conocidos

La incorporación de Christian Cueva a Sport Boys ilusiona al hincha chalaco. Tras más de dos temporadas como rivales, ‘Aladino’ se reencontrará con Carlos Zambrano, defensor con quien coincidió en Alianza Lima en 2023. Asimismo, compartirá equipo con Miguel Trauco, lateral izquierdo con el que también integró la ‘Bicolor’. ¿Le irá bien a ‘Aladino’ en el Callao?