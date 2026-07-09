Francia derrota 2-0 a Marruecos y clasifica a las semifinales del Mundial 2026

Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, la selección francesa superó a Marruecos en los cuartos de final y ahora espera al ganador del duelo entre España y Bélgica.

La selección de Francia se convirtió en la primera semifinalista del Mundial 2026 tras vencer por 2-0 a Marruecos en el Gillette Stadium de Boston. Los dirigidos por Didier Deschamps dominaron gran parte del encuentro y sellaron su clasificación con anotaciones de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, repitiendo el triunfo sobre los Leones del Atlas, como ocurrió en el Mundial de Qatar 2022.

Durante la primera mitad, el conjunto francés generó las ocasiones más claras de gol, aunque se encontró con la destacada actuación del arquero Yassine Bounou. El guardameta marroquí incluso detuvo un penal ejecutado por Mbappé, mientras que los intentos de Dayot Upamecano, Lucas Digne y Désiré Doué tampoco lograron romper el empate antes del descanso.

El marcador se abrió a los 60 minutos cuando Mbappé aprovechó un espacio en el área para vencer a Bounou y anotar el 1-0, dejando atrás el penal fallado. Apenas seis minutos después, Francia amplió la ventaja mediante un rápido contragolpe que culminó Ousmane Dembélé con un potente remate desde fuera del área, sentenciando prácticamente el compromiso.

FRANCIA ESPERA RIVAL

Marruecos reaccionó en los minutos finales, pero sus intentos fueron controlados sin mayores complicaciones por el arquero Mike Maignan. Con este resultado, Francia avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre España y Bélgica, mientras que la selección marroquí quedó eliminada tras firmar una destacada participación en la competencia.