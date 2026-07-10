Selección peruana de Lucha Libre suma tres preseas en el Panamericano U20 en Brasil

La nueva generación de la lucha nacional empezó a sobresalir en el plano internacional, gracias a las tres medallas que ganó nuestra delegación, que cuenta con integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), en los dos primeros días del Campeonato Panamericano U20, que se desarrolla en Brasil.

La actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, y el Ministerio de Educación respaldan la participación de nuestras deportistas, con el fin de fortalecer su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La primera presea la obtuvo Oziel Herrera, del PAD del IPD, e hijo de la gloria de la lucha nacional, Thalía Mallqui, ganadora del bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Su medalla de bronce se dio en la modalidad de lucha libre, categoría 57 kilos.

También subió al podio Ariana Sáenz, quien en los 55 kg de lucha libre femenina se quedó con la de plata, luego de una intensa final ante Marlee Jade Solomon de Estados Unidos.

Mientras que Cindell Casusol, del PAD del IPD, conquistó la de bronce en los 59 kg de lucha libre femenina.

Medallas para el Perú

El trabajo articulado que realiza el IPD con la Federación Deportiva Peruana de Lucha Amateur, permite a nuestros deportistas obtener estos resultados y continuar con su preparación para los grandes torneos internacionales.

El ministro Jorge Marticorena sostuvo que, para lograr estos resultados, es vital el respaldo del Ministerio de Educación y el PAD del IPD. "Oziel Herrera, Ariana Sáenz y Cindell Casusol son el presente y futuro de nuestro deporte", remarcó.