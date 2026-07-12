Argentina venció 3-1 a Suiza y clasificó a las semifinales del Mundial 2026

Julián Álvarez apareció cuando más lo necesitaba Argentina y encaminó una clasificación que parecía destinada a definirse por penales.

Tras imponerse 2-1 a Suiza en un intenso duelo que se definió en tiempo suplementario, la selección argentina logró su clasificación a la semifinal del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni empezaron tomando la ventaja gracias a una brillante aparición de Julián Álvarez, quien marcó el gol decisivo cuando el partido parecía encaminarse a los penales.

La Albiceleste había tomado ventaja en los primeros minutos gracias a un cabezazo de Alexis Mac Allister tras un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi. Con la ventaja a su favor, Argentina controló gran parte del primer tiempo y neutralizó los intentos ofensivos del cuadro suizo.

Sin embargo, el campeón del mundo bajó la intensidad en el complemento y permitió la reacción de Suiza, donde logró anotar a los 66 minutos, cuando Dan Ndoye culminó una jugada colectiva para establecer el empate y obligar a Argentina a disputar una exigente recta final.

JULIAN ÁLVAREZ SELLO LA CLASIFICIÓN ARGENTINA

Cuando ambos equipos iban igualando y se sentían cada vez mas cerca la definición por la tanda de penales, Julián Álvarez sacó a relucir toda su calidad. A los 110 minutos, el delantero del Atlético de Madrid conectó un preciso remate desde fuera del área para vencer al arquero Gregor Kobel y darle la ventaja definitiva a Argentina.

Minutos después, Lautaro Martínez sentenció el triunfo que coloca a la Albiceleste en las semifinales, donde se enfrentará ante Inglaterra por el pase a la gran final del torneo.