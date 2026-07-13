Con doblete del 'Tunche': Universitario ganó 2-0 a Millonarios y quedó listo para inicio del Torneo Clausura

Universitario de Deportes venció 2-0 a Millonarios en un partido amistoso disputado en el Estadio Monumental este sábado 11 de julio. La figura del encuentro fue José 'Tunche' Rivera al anotar un doblete que selló el triunfo 'crema', en lo que fue el primer ensayo del equipo con el nuevo sistema táctico 4-4-2 bajo la dirección de Héctor Cúper.

El primer tiempo fue parejo, con ambos equipos mostrando un juego equilibrado. Sin embargo, en la segunda mitad, Universitario saltó al campo con mayor soltura y encontró el gol a los 51 minutos, cuando Rivera abrió el marcador para los locales.

Goles y expulsión

Millonarios intentó reaccionar y estuvo cerca del empate con un remate de Rodrigo Ureña que probó al arquero Miguel Vargas, y un disparo colombiano que se estrelló en el palo a los 77 minutos. Pero Universitario golpeó en el momento justo a los 79’, Héctor Fértoli envió un centro preciso al área y Rivera apareció nuevamente para completar su doblete y sentenciar el partido.

Anderson Santamaría fue expulsado en los minutos finales tras una acción que dejó al cuadro crema con diez jugadores. A pesar de ello, Universitario mantuvo el marcador y selló la contundente victoria.

Próximos encuentros

El equipo dirigido por Héctor Cúper continúa afinando detalles para su debut oficial en el Torneo Clausura 2026, programado para el sábado 18 de julio a la 1:15 p.m. contra ADT. La escuadra crema buscará iniciar con el pie derecho la Liga 1 y tras la incorporación de Gianluca Lapadula.