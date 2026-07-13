Barbara Agresott: “Debemos crear un campeonato solo con jugadoras nacionales”

Por: Manuel Silva Córdova

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 llegó a su fin con el tricampeonato de Alianza Lima y la destacada participación de equipos que se convirtieron en la sorpresa del campeonato. Uno de ellos fue Atlético Atenea, que mejoró lo realizado durante la temporada anterior.

Barbara Agresott, atacante del conjunto de La Victoria, conversó con Panamericana.pe sobre la participación de la selección peruana en sus recientes partidos amistosos, la presencia de jugadoras extranjeras en torneo y y los objetivos de Atenea para la próxima temporada.

SELECCIÓN PERUANA

La selección peruana disputó una serie de partidos amistosos. ¿Qué conclusiones sacas de estos encuentros?

Siento que estamos atravesando un cambio generacional. Me parece positivo que se hayan formado dos equipos, Perú Olímpico y Perú Mundialista, y que todas las jugadoras hayan tenido la oportunidad de competir.

En la Liga Nacional de Vóley se permite la participación de tres extranjeras por equipo. Antes eran 12 clubes y ahora son 11. Entonces, ¿cuántas peruanas quedan en el campo? Solo tres jugadoras nacionales pueden participar. Por eso, me parece bien que se les brinde una oportunidad a tantas voleibolistas que no tienen espacio en sus clubes.

Mencionas los cupos para extranjeras en la Liga Peruana de Vóley. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de incrementar ese número?

No estoy de acuerdo. Se supone que es una liga peruana y, después, los mismos hinchas atacan a la selección nacional en redes sociales cuando no consigue resultados. Sin embargo, ¿cómo se pueden exigir logros si son pocas las jugadoras nacionales que se promueven durante el campeonato?

En caso de permitir cuatro extranjeras, solo quedarían dos voleibolistas peruanas en el campo.

Algunas de tus compañeras de Atenea tuvieron una oportunidad en estos partidos. ¿Cómo calificas su participación?

Vi bien a Ariana Vásquez. Fue una de las jugadoras que más destacó y todavía tiene mucho por crecer. En el caso de María José “Zeze” Rojas, pese a que tuvo pocos minutos, también la vi bien.

Thaisa McLeod estuvo muy bien y Saskya Silvano también tuvo una buena participación.

¿Qué te parece el trabajo que viene realizando el entrenador Antonio Rizola en la selección peruana?

Me parece que está trabajando bien con las jugadoras y los recursos que tiene a disposición. También siento que ha habido algunas diferencias entre la Federación Peruana de Vóley y los clubes.

¿Qué opinas de las jugadoras que decidieron no participar en estos partidos?

Tendrán sus razones. Siento que representar a tu país es un orgullo. Sin embargo, anteriormente la Federación ha cometido algunas faltas e irresponsabilidades con varias jugadoras. Creo que es normal que algunas mantengan cierto resentimiento.

¿Consideras que mereces ser convocada en un próximo llamado de Antonio Rizola?

Me encantaría, porque me fascina jugar vóley. Me gustaría que me convocaran y, si todavía no lo han hecho, será por alguna razón.

Foto: Jorge Yovera

Siento que me falta madurar en algunos aspectos, aunque considero que he tenido una buena temporada. Estoy segura de que la próxima será la mía.

Como hincha y jugadora, ¿qué aspectos debe mejorar y fortalecer la selección peruana?

Perú no es un equipo con mucha altura. Por eso, debemos trabajar más el K2. Si hemos podido ganarle a Argentina, creo que podemos disputar grandes partidos.

También debemos promover a las jugadoras peruanas y crear un campeonato integrado únicamente por voleibolistas nacionales, adicional a la Liga Nacional de Vóley. Sería extraordinario porque permitiría impulsar no solo a las mayores, sino también a las jugadoras de las categorías sub-19 y sub-23.

CARRERA PROFESIONAL Y PRESENTE EN ATENEA

A sus 24 años, Barbara Agresott fue una de las jugadoras más destacadas de Atlético Atenea durante la temporada 2025/26. La atacante repasó sus inicios en el vóley peruano y reveló los objetivos que espera alcanzar con el conjunto de La Victoria.

¿Cómo fueron tus inicios en el vóley peruano?

Empecé en Universitario. Después pasé por la Universidad César Vallejo y por varios clubes con el propósito de seguir mejorando.

Nos cuentas que comenzaste en Universitario. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa?

Entrenábamos en una cancha de cemento del estadio Lolo Fernández. Nos hacían saltar y recuerdo que todas se reían de mí. Éramos una familia y un equipo bastante unido.

En ese tiempo, Universitario atravesaba una serie de sanciones y no podía disputar la Liga Nacional. Por eso, decidí cambiar de equipo para seguir creciendo poco a poco. Gracias a mi mamá soy la deportista que soy actualmente.

¿Qué balance haces de la participación de Atenea en la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Siento que tuvimos una buena participación y logramos sorprender. Esta liga fue muy competitiva y exigente. Estoy feliz porque terminamos en una mejor posición que la temporada pasada.

Además, formamos un grupo muy unido con el cuerpo técnico, Lorena y todas las integrantes del plantel. Éramos una familia.

Foto: Jorge Yovera

¿Qué tan importante es Lorena Góngora en Atlético Atenea?

Lorena lo es todo. Es psicóloga, entrenadora y estadística. Es una mujer de mil oficios. Nos ayudó a todas y nos enseñó a observar el vóley desde una perspectiva diferente.

¿Qué buscará Atenea en la próxima temporada?

Queremos llegar a las semifinales como sea. Sabemos que debemos avanzar paso a paso, pero, con el equipo que estamos formando, nuestro objetivo es estar entre los cuatro mejores.

Atenea quiere ser protagonista en la próxima temporada. ¿Cómo recibiste las llegadas de Julieta Lazcano y Nayla Da Silva?

Julieta nos aportará experiencia y energía. Me parece una muy buena contratación. Con Nayla sucede lo mismo. Se nota que es una jugadora muy agradable. Ambas llegan para aportar al equipo.

Para cerrar la entrevista, ¿qué les promete Barbara Agresott a los hinchas de Atenea?

Personalmente, prometo dar todo de mí y jugar con mucha garra. Les pido que sigan creyendo en nosotras, porque entregaremos todo en cada partido.