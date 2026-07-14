¿Se va o se queda? La verdad sobre Pablo Guede en Alianza Lima

La dirigencia blanquiazul busca mantener la estabilidad del equipo mientras Guede espera soluciones para afrontar la segunda parte de la temporada.

A raíz de la derrota por 2-0 en el partido amistoso frente a Deportivo Cali, disputado en el estadio Alejandro Villanueva “Matute”, comenzaron a surgir rumores sobre una posible renuncia del técnico argentino a la institución blanquiazul.

Según información de RPP, la salida del entrenador no se habría concretado. Sin embargo, el ambiente interno en Alianza Lima, reciente campeón del Torneo Apertura, no atravesaría su mejor momento, situación que genera preocupación a pocos días del inicio del Torneo Clausura.

RAZONES DE LA MOLESTIA DE PABLO GUEDE

Asimismo, una de las principales razones del malestar dentro del comando técnico estaría relacionada con la frustrada pretemporada que el equipo tenía planificada en el extranjero, donde se contemplaba disputar al menos dos partidos amistosos como parte de la preparación para el Torneo Clausura.

Además, la falta de refuerzos para fortalecer el plantel también sería uno de los puntos que habría generado incomodidad en Pablo Guede, quien buscaría contar con nuevas incorporaciones para afrontar de mejor manera la siguiente etapa del campeonato.

TEMAS DIRINGENCIALES

Por otro lado, se presume que uno de los motivos por los cuales los planes del técnico argentino no se habrían concretado estaría relacionado con los cambios que atraviesa el club en el ámbito dirigencial, lo que ha generado una pausa en diversos movimientos financieros, debido al proceso de transición tras el nombramiento de Alfredo Arosema como nuevo administrador.