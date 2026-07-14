España vence 1-0 Francia y acaricia la final del Mundial 2026

La selección española se impone en el Estadio Dallas tras convertir un penal en la semifinal del Mundial 2026.

Francia y España protagonizan una intensa semifinal del Mundial 2026 en el Estadio Dallas, donde ambas selecciones luchan por convertirse en el primer finalista del certamen. El encuentro ha estado marcado por la polémica luego de que el árbitro sancionara un penal a favor del conjunto español, acción que terminó en el primer gol del partido.

La selección francesa llegó a esta instancia con una campaña impecable. Superó la fase de grupos con puntaje perfecto y, en las rondas eliminatorias, dejó en el camino a Suecia, Paraguay y Marruecos, manteniendo su arco invicto y consolidándose como una de las defensas más sólidas del campeonato.

España, por su parte, avanzó a las semifinales tras una destacada actuación en el torneo. Clasificó desde la fase de grupos con dos victorias y un empate, y posteriormente eliminó a Austria y Portugal sin recibir goles. En los cuartos de final derrotó a Bélgica con un agónico tanto a dos minutos del final, demostrando su capacidad para resolver partidos en los momentos decisivos.

VENTAJA PARCIAL

Con la ventaja parcial en el marcador, la selección española busca administrar el resultado para asegurar su pase a la gran final, mientras que Francia intenta revertir el marcador y mantener vivo el sueño de conquistar el título mundial. El desenlace del encuentro definirá al primer finalista del Mundial 2026.