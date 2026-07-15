Juan Manuel Requena es nuevo jugador de Universitario para el Torneo Clausura

La llegada de Requena refuerza las aspiraciones de Universitario de mantenerse como protagonista y pelear nuevamente por el campeonato nacional.

Con miras a disputar el Torneo Clausura, Universitario de Deportes continúa reforzando su plantel con el objetivo de volver a pelear por el título nacional en la segunda parte del año.

A través de sus redes sociales, el club crema hizo oficial la incorporación de Juan Manuel Requena, volante argentino de 27 años que llega procedente de Unión La Calera de Chile para fortalecer el mediocampo.

NUEVO REFUERZO DEL TRICAMPEÓN

El nuevo “jale” llega para aportar una nueva alternativa en el mediocampo para Héctor Cuper y ayudarle a la “U” a recuperar el rumbo en la Liga 1. "Garra, intensidad y carácter. Juan Manuel Requena se une a las filas del único grande del Perú", indicó la publicación del cuadro crema.

Por otro lado, el futbolista argentino se formó en las divisiones menores de Newell’s Old Boys y desarrolló gran parte de su carrera profesional en distintos clubes de su país. A nivel internacional, también defendió los colores de Deportivo Táchira de Venezuela y de Unión La Calera de Chile.