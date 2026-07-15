¡Polémica tras la eliminación! Cherki menospreció el pase de España a la final

Tras quedar fuera del torneo, el delantero francés desató la controversia al minimizar el triunfo español y destacar el potencial del equipo francés.

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 generó un fuerte impacto dentro del equipo “galo”, situación que estuvo acompañada de polémicas declaraciones por parte de algunas de sus principales figuras.

En ese contexto, uno de los futbolistas que disputó el encuentro en Dallas fue Rayan Cherki, quien tras la culminación del partido brindó declaraciones en conferencia de prensa que generaron controversia, luego de cuestionar y restar mérito a la clasificación de la selección española.

BRONCA POR NO LLEGAR A LA FINAL

En rueda de prensa el atacante del Manchester City, mostro su decepción por no lograra el objetivo e hizo mea culpa por no conseguir la clasificación, menos pereciando lo logrado por la escuadra española. "Es una masiva decepción. Grande porque hemos perdido contra nosotros mismos. No perdimos contra el árbitro. No perdimos ante España. Perdimos con nosotros mismos", indicó.

Además, reconoció el poderío ofensivo con el que cuenta la selección francesa, destacando el temor que genera en sus rivales . "Todos saben que imponemos miedo. El único equipo capaz de eliminarnos era nosotros mismos y eso fue lo que pasó", agregó.

DESVALORIZÓ LO HECHO POR ESPAÑA

Por otro lado, el atacante francés no reconoció una clara superioridad de España y señaló que el conjunto español logró desarrollar su estilo de juego, mientras que ellos no pudo imponer la forma de jugar que pretendía. "Hablo desde mi propia experiencia. No siento que España sea un equipo mejor que nosotros. Sin embargo, en el campo se movieron bien con la pelota, jugaron en su propia mitad. Juegan de la manera en que quieren jugar al fútbol (...) Nosotros no jugamos en la forma en que nos gusta. Ellos jugaron de la forma en que quisieron y nosotros no. Es así", concluyó.