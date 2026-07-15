Inglaterra vence 1-0 a Argentina en una intensa semifinal del Mundial 2026

La Albiceleste y los Tres Leones protagonizan un duelo muy disputado en Atlanta en busca de la gran final.

Argentina e Inglaterra igualan sin goles en la segunda semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro que se disputa en el Estadio de Atlanta y que mantiene en vilo a millones de aficionados. Ambas selecciones buscan el pase a la final, donde ya espera España tras eliminar a Francia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni ha intentado imponer la posesión del balón con Lionel Messi como principal referente ofensivo, mientras que Inglaterra apuesta por la velocidad de sus atacantes y el liderazgo de Jude Bellingham y Harry Kane para generar peligro sobre el arco argentino.

A lo largo del compromiso, ambos equipos han mostrado solidez defensiva y han neutralizado las principales opciones de gol del rival, en un partido de alta intensidad táctica donde cada error puede resultar decisivo para definir al segundo finalista del torneo.

ESPAÑA ESPERA RIVAL EN LA FINAL

El ganador de esta llave enfrentará a España en la final del Mundial 2026, mientras que el equipo derrotado disputará el encuentro por el tercer lugar frente a Francia. Con el marcador aún igualado 0-0, la clasificación continúa completamente abierta.