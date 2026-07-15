¡Salto a Europa! Universitario oficializa traspaso de Sebastián Osorio a Sporting de Lisboa

El joven delantero peruano continuará su carrera en el fútbol portugués. El club crema informó que conservará el 30 % de los derechos económicos del jugador ante una futura transferencia.

Universitario de Deportes confirmó la transferencia del delantero Sebastián Osorio al Sporting Club de Lisboa, en una de las operaciones más importantes para las divisiones menores del club en los últimos años. A través de un comunicado oficial, la institución crema anunció que el atacante, formado en sus canteras e integrante del primer equipo, continuará su carrera en el fútbol portugués.

Como parte del acuerdo, Universitario conservará el 30 % de los derechos económicos del futbolista, lo que le permitirá beneficiarse de una eventual venta futura. El club destacó que esta operación forma parte de su estrategia para potenciar la formación y proyección internacional de sus jóvenes talentos, fortaleciendo además su proyecto deportivo e institucional.

La dirigencia merengue señaló que el traspaso de Osorio refleja el trabajo desarrollado en sus divisiones menores y consolida un modelo orientado a generar oportunidades para que los futbolistas formados en casa puedan dar el salto al fútbol europeo. Asimismo, resaltó que este tipo de operaciones contribuyen al crecimiento deportivo y económico de la institución.

LE DESEÓ ÉXITOS

Finalmente, Universitario agradeció a Sebastián Osorio por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante su etapa en el club, y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera. Con su llegada al Sporting de Lisboa, el atacante peruano afrontará el reto más importante de su trayectoria y buscará consolidarse en una de las principales canteras del fútbol europeo.