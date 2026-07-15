Perú brilla en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 y llega a las 38 medallas

La delegación nacional sigue destacando en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 y con integrantes del Programa Ciclo Olímpico, Lima 2027 y el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), alcanzó las 38 medallas en total, entre ellas, 11 de oro, 16 de plata y 11 de bronce.

La actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, y el Ministerio de Educación, en articulación con el Comité Paralímpico del Perú, respaldan la participación de nuestros paradeportistas, con el fin de fortalecer su preparación rumbo a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027 y los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

Pilar Jáuregui (Parabádminton), del Programa Ciclo Olímpico, y Daniela Campos (Para tiro con arco), del Programa Lima 2027, lograron las últimas dos preseas de oro, al competir este miércoles 15 de julio.

La disciplina que más preseas lleva sumadas es la de paranatación con 12, siendo 6 de oro, gracias a las dos nuevas figuras del paradeporte nacional: Isaías Sono y Micaela Apaéstegui, jóvenes de 15 años e integrantes del Programa Lima 2027, quienes acumulan 3 preseas doradas cada uno.

Además, ambos fueron parte de algo histórico: por primera vez, un equipo peruano de paranatación compitió oficialmente en una prueba de postas mixtas, junto con Dunia Felices y José Silva, y ganaron el bronce.

Destaca también lo hecho por el parabádminton, con 12 medallas, tres de oro. También resalta Roly Castro, quien subió a lo más alto del podio en Boccia. Otras disciplinas con medallas son voleibol sentado, goalball, paratletismo y para tiro con arco.