¡Bombazo! Guardiola estuvo a un paso de dirigir a Inglaterra

La revelación surge tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026 y reabre el debate sobre el futuro del banquillo de los Three Lions.

La selección de Inglaterra estuvo a un paso de contar con Pep Guardiola como entrenador antes de la contratación de Thomas Tuchel, según reveló la prensa británica tras la eliminación inglesa en las semifinales del Mundial 2026 frente a Argentina.

De acuerdo con información difundida por The Athletic, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) alcanzó un acuerdo con el técnico español a finales de 2024 para asumir el mando de los 'Three Lions'. Sin embargo, Guardiola optó por continuar su carrera en el Manchester City y renovó su vínculo con el club inglés.

Tras la negativa del estratega catalán, la FA aceleró las conversaciones con Thomas Tuchel, quien finalmente fue presentado como nuevo seleccionador en enero de 2025 con el objetivo de liderar el proyecto rumbo al Mundial 2026.

TUCHEL BUSCA SEGUIR AL MANDO

Según el citado medio, la principal meta trazada para Tuchel era alcanzar la final de la Copa del Mundo. No obstante, Inglaterra quedó eliminada en semifinales ante Argentina y ahora disputará el partido por el tercer lugar.

Pese a la decepción por la derrota, el técnico alemán defendió el desempeño de sus dirigidos y aseguró que el equipo estuvo muy cerca de conseguir la clasificación. “No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos”, afirmó Tuchel.