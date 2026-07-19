Argentina vs. España: sigue EN VIVO la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

ACTUALIZACIÓN

2:55 p.m.

Finaliza el primer tiempo y las selecciones de Argentina y España empatan 0-0.

2:46 p.m.

Lisandro Martínez es sancionado con tarjeta amarilla por derribar a Oyarzabal para frenar un contragolpe.

2:30 p.m.

Es momento de la pausa de hidratación. Argentina y España empatan en la final de la Copa del Mundo.

2:06 p.m.

Inicia el partido en la que los seleccionados de Argentina y España disputan la final del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el MetLife Stadium para definir al campeón de la copa del Mundo.

1:30 p.m.

Alineaciones confirmadas:

Argentina: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.

España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.

11:48 a.m

Argentina y España se enfrentan para definir al campeón del Mundial 2026. Las posibles alineaciones de ambos equipos serían para siguiente:

Argentina iría en el arco con Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico serían las defensas. Como mediocampistas jugarían Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul y Nicolás González; y los delanteros serían Lionel Messi y Julián Álvarez.

España iría el en arco con Unai Simón; mientras que Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella serían los defensas. Como mediocampistas jugarían Fabián Ruiz, Rodrigo Hernández y Dani Olmo; y los delanteros serían Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

NOTA ORIGINAL

Argentina y España se enfrentan en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, un partido que consagrará a La Roja con Lamine Yamal o despedirá con honores a Leo Messi, quien jugará su último partido en una Copa del Mundo.

La final hace realidad la Finalissima que no se disputó en marzo pasado debido a los conflictos entre Estados Unidos e Irán. Ambas selecciones llegan con confianza tras un buen desempeño durante el torneo.

España exhibió un juego colectivo impecable contra Francia, mientras Argentina alcanzó el éxtasis con remontadas, incluido el milagro ante Inglaterra. El campeón del mundo y de América enfrenta a la campeona de Europa.

Legado de Messi y obra colectiva española

Argentina ha hecho equilibrios para mantener la corona sobre Messi, cuya motivación ha sido llevar a su capitán al partido decisivo. Messi, candidato a Mejor Jugador del torneo, busca consagrarse como el mejor de la historia en su último Mundial.

España, que cambió el guion de su Eurocopa, optó por el control colectivo. Sin el deslumbrante juego de extremos, Luis de la Fuente apostó al equipo y construyó una obra similar a la de Vicente del Bosque en 2010, con Rodrigo Hernández como figura clave, dejando en el banquillo a Pedri.