Messi no regresa a Argentina con su selección tras perder la final del Mundial 2026

La selección de Argentina inicia su regreso a casa tras la final del Mundial 2026. La delegación despegará desde Nueva York esta misma tarde y se espera su llegada a Argentina alrededor de las diez de la noche.

Sin embargo, no todos los futbolistas viajarán en el vuelo oficial, ya que varios de ellos han optado por hacerlo por su propia cuenta para comenzar con la pretemporada o tomarse unos días de descanso.

Ningún jugador quiso hablar tras el partido y Lionel Scaloni fue el único en pronunciarse, dejando en el aire su continuidad como seleccionador. Lionel Messi viajará directamente a Miami junto a Rodrigo De Paul para cumplir con los compromisos del Inter Miami, por lo que no estará presente en los actos previstos en Buenos Aires.

Otros futbolistas no retornarían

La misma decisión la habrían tomado otros futbolistas como Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Cristian Romero y Nahuel Molina, entre otros, quienes no regresarán al país. El periodista Pablo Gravellone confirmó que muchos jugadores optaron por iniciar sus vacaciones o reintegrarse a sus clubes.

Regreso tras derrota

Gravellone explicó que Messi y De Paul deben presentarse en el Inter Miami, aunque no jugarán, y luego podrían viajar a Argentina. La selección regresa con el sabor de la derrota, mientras sus figuras se dispersan para cumplir con sus obligaciones o descansar.