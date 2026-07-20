Selección peruana jugará Eliminatorias al Mundial 2030 en Lima, Cusco y Puno

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que la selección peruana disputará sus partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 en Lima, Cusco y Puno, como parte de una estrategia conjunta entre la dirigencia y el comando técnico de Mano Menezes.

El presidente Agustín Lozano anunció la decisión a través de un video en Bicolor+, donde explicó que se utilizarán el Nacional y Monumental en Lima, el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, y los estadios de la Universidad Nacional del Altiplano y Juliaca en Puno.

Cusco y Puno, a más de 3,300 y 3,800 metros de altura, volverán a ser escenarios de la selección. Lozano afirmó que estas sedes fortalecerán la candidatura deportiva y permitirán luchar por el boleto al Mundial 2030.

Estrategia y preparación

Esta decisión confirma lo adelantado por Mano Menezes en abril, quien evaluaba disputar partidos fuera de Lima para aprovechar la altura. El técnico visitó el estadio de la UNA Puno acompañado por el gerente general Jean Ferrari para inspeccionar las instalaciones.

Cabe resaltar, que Perú afrontará las Eliminatorias con un proceso de renovación y el objetivo de regresar a un Mundial tras su última participación hace ocho años en la copa del Mundo de Rusia 2018.