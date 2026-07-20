Lionel Scaloni rompe en llanto tras perder la final del Mundial 2026 ante España

En medio de las celebraciones de España por la conquista del Mundial 2026, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, no pudo ocultar su tristeza tras la derrota frente al equipo dirigido por Luis de la Fuente. Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el estratega terminó rompiendo en llanto.

Pese al difícil momento, Scaloni se presentó ante los medios de comunicación para responder las preguntas de los periodistas. El técnico expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él para dirigir a la Albiceleste; sin embargo, no pudo contener la emoción al recordar el esfuerzo realizado por el cuerpo técnico y los jugadores.

“Estoy agradecido con el presidente por haberme dado esta oportunidad de estar en el lugar en el que estoy, que es el soñado por todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y como jugadores. Me duele en el alma”, declaró Scaloni con la voz entrecortada antes de retirarse hacia los vestuarios.

¿Continuará al mando de la selección argentina?

La derrota cayó como un balde de agua fría sobre el plantel capitaneado por Lionel Messi. Por el momento, se desconoce si Lionel Scaloni continuará como entrenador de Argentina, pues el propio estratega dejó en duda su futuro después de la final. “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se podrá hacer algo tan grande como esto. Creo que es justo que pueda tomarme este tiempo y pensarlo”, sentenció.