“El dolor es muy grande y va a costar cerrar”: el mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026

El capitán de la Albiceleste lamentó la caída ante España, aseguró que será difícil superar la derrota y agradeció el apoyo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo.

Lionel Messi rompió su silencio luego de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 y compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. El capitán de la Albiceleste reconoció que el golpe de perder el título es difícil de asimilar, aunque resaltó el orgullo que siente por el desempeño de su equipo a lo largo del torneo.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió el delantero del Inter Miami. Sin embargo, también destacó el esfuerzo realizado por el plantel y recordó los momentos que marcaron el camino hacia la final. "Me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero", expresó.

El astro argentino también puso en valor el logro deportivo alcanzado por la selección al disputar su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo. En ese sentido, afirmó que, aunque la tristeza predomina en estos momentos, el tiempo permitirá dimensionar la importancia del recorrido realizado por el equipo en la máxima cita del fútbol.

FELICITÓ A ESPAÑA

Finalmente, Messi tuvo palabras de reconocimiento para el nuevo campeón del mundo y felicitó a España por la obtención de su segundo título mundial. Con este mensaje, el capitán argentino cerró su participación en el Mundial 2026, agradeciendo el respaldo de la afición y dejando abierta la reflexión sobre el legado de una generación que volvió a colocar a Argentina entre las mejores selecciones del planeta.