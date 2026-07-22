¡Pruebas de alto nivel! Perú enfrentará a cuatro selecciones mundialistas

Los encuentros servirán para evaluar el rendimiento de la Blanquirroja frente a rivales de alta exigencia y consolidar el proyecto liderado por el técnico brasileño.

Tras el término del Mundial 2026, la Selección Peruana ya definió a sus próximos rivales como parte de su preparación para el próximo proceso eliminatorio, todo esto bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

La blanquirroja enfrentará a cuatro selecciones mundialistas de la última Copa del Mundo y todos estos en Estados Unidos, con el fin de evaluar el rendimiento del equipo frente a rivales de alto nivel.

RIVALES DE ALTO NIVEL

El primer reto para la bicolor será cuando el 26 de septiembre enfrenten a Estados Unidos en la ciudad de Orlando, asimismo tres días después se medirán contra México en Nueva York, cabe resaltar que estos rivales tuvieron un buen desempeño el la cita mundialista.

Por otro lado, la preparación de la Bicolor continuará en octubre cuando se enfrenten a Canadá en Montreal, partido que ya había sido anunciado previamente. Además el último rival será Colombia el 6 de octubre en la ciudad de Miami, cerrando así una intensa gira internacional ante equipos que tuvieron presencia en la última Copa del Mundo.

IMPORTANCIA DE LOS AMISTOSOS

La Federación Peruana de Fútbol considera que este tipo de partidos son fundamentales para elevar el nivel competitivo del equipo y llegar en mejores condiciones al inicio de las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Además, el próximo ciclo clasificatorio podría tener una relevancia especial debido a la propuesta de Conmebol para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones, una ampliación que incrementaría las posibilidades de clasificación para las distintas confederaciones.