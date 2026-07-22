Vuelve el fútbol al renovado y mítico Estadio Nacional gracias a las mejoras impulsadas por el IPD

El Estadio Nacional volverá a recibir este miércoles un partido oficial de fútbol profesional con el encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino de Brasil. El regreso del balompié al principal escenario deportivo del país es posible gracias a los trabajos de mejora y adecuación realizados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), que permitieron cumplir con los exigentes estándares establecidos por la Conmebol.

Desde el inicio de la actual gestión, el IPD asumió el compromiso de recuperar el Estadio Nacional para que vuelva a ser escenario de las principales competencias del fútbol nacional e internacional. Como parte de ese objetivo, se ejecutaron labores de mantenimiento y acondicionamiento que hoy permiten reabrir sus puertas para un torneo continental, mientras continúa el proceso de mejora progresiva de su infraestructura.

Previo a la autorización del recinto, inspectores de la Conmebol realizaron una exhaustiva evaluación técnica junto a representantes de Sporting Cristal, verificando el estado de los accesos, camerinos, áreas operativas y demás espacios necesarios para el correcto desarrollo de un espectáculo deportivo de nivel internacional.

En lo que respecta al campo de juego, representantes de Conmebol dieron la conformidad y destacaron las óptimas condiciones del césped para la disputa de un torneo internacional.

Asimismo, el IPD informó además que el mantenimiento integral del Estadio Nacional continúa desarrollándose de manera progresiva. Para este encuentro estarán habilitadas las tribunas Occidente, Oriente y Sur, mientras que la tribuna Norte permanecerá cerrada como parte de las medidas de seguridad y del cronograma de trabajos previsto. Las puertas del recinto se abrirán desde las 5:00 p. m., dos horas y media antes del inicio del partido.

Con esta reapertura, el Instituto Peruano del Deporte reafirma su compromiso de mantener al Estadio Nacional como un recinto de primer nivel para el deporte internacional. Bajo el liderazgo de su presidente, Sergio Ludeña Visalot, y con el respaldo del Ministerio de Educación, el IPD continúa fortaleciendo la infraestructura deportiva del país para que el Perú siga siendo sede de las principales competencias del continente.