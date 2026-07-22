Inter Miami oficializa fichaje de Casemiro: compartirá equipo con Lionel Messi

El volante brasileño dejó el Manchester United para convertirse en refuerzo de las 'Garzas'. Firmó contrato hasta 2027 con opción de extender su vínculo hasta 2029.

El Inter Miami anunció oficialmente este miércoles la incorporación del mediocampista brasileño Casemiro, quien se suma al equipo de la Major League Soccer (MLS) como uno de los fichajes más importantes de la temporada. El exjugador del Manchester United compartirá vestuario con figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y el argentino Rodrigo De Paul en busca de fortalecer al conjunto estadounidense para la segunda mitad del año.

A sus 34 años, Casemiro llega al fútbol estadounidense tras disputar 150 partidos con el Manchester United, donde marcó 26 goles y conquistó la Copa de la Liga 2022-23 y la FA Cup 2023-24. Además, el volante fue parte de la selección de Brasil que participó en el Mundial 2026, consolidando una destacada trayectoria tanto a nivel de clubes como de selección.

Tras oficializarse su fichaje, el mediocampista expresó su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa en su carrera y agradeció la confianza depositada por el club. "Estoy increíblemente agradecido y con muchas ganas de empezar para poder corresponder a esa confianza, no solo durante los 90 minutos del partido, sino también cada día en los entrenamientos. Daré todo de mí para devolver el cariño y la confianza que el club me ha demostrado", manifestó.

CANDIDATO AL TÍTULO

Con contrato hasta el final de la temporada 2027 y la posibilidad de ampliar su vínculo hasta junio de 2029, Casemiro reforzará un plantel que reúne a varias figuras del fútbol internacional. Su llegada incrementa las expectativas sobre el rendimiento del Inter Miami, que buscará consolidarse como uno de los principales protagonistas de la MLS y pelear por nuevos títulos.