Sporting Cristal igualó 0-0 con Bragantino y definirá su clasificación en Brasil

El cuadro celeste no pudo lograr una victoria por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La serie se resolverá el próximo 29 de julio en Sao Paulo.

Sporting Cristal empató 0-0 con Bragantino en el partido de ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y dejó la definición de la llave para el encuentro de vuelta en Brasil. En un compromiso disputado en el Estadio Nacional, ambos equipos generaron varias ocasiones de peligro, pero la falta de eficacia y las actuaciones de los arqueros impidieron que se abriera el marcador.

Durante el primer tiempo, el conjunto dirigido por Roberto Mosquera buscó tomar la iniciativa con las llegadas de Max Castro y Hernán Barcos, mientras que el elenco brasileño respondió mediante Agustín Sant'Anna e Isidro Pitta. Sin embargo, el arquero Cleiton fue determinante para mantener su arco en cero al contener las principales opciones de gol del cuadro rimense. En esa etapa también fueron amonestados Yoshimar Yotún y Henry Mosquera.

En el complemento, Bragantino incrementó la presión ofensiva con Matheus Fernandes e Isidro Pitta, pero el arquero Diego Henríquez respondió con intervenciones decisivas para sostener el empate. Sporting Cristal intentó reaccionar con Barcos, Max Castro y Santiago González, aunque nuevamente se encontró con la sólida actuación de Cleiton bajo los tres palos.

TERMINÓ CON 10 JUGADORES

En los minutos finales, el árbitro expulsó al jugador Fernando, de Bragantino, tras revisar en el VAR un codazo sobre un futbolista celeste. Pese a jugar con un hombre más, Sporting Cristal no logró romper la igualdad. Ahora, la clasificación a los octavos de final se definirá el próximo 29 de julio, cuando ambos equipos se enfrenten en Sao Paulo por el partido de vuelta.