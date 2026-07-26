Melgar se hizo fuerte en casa y derrotó 2-1 a Sporting Cristal

El conjunto rojinegro aprovechó su localía y continúa firme en la lucha por los primeros lugares del campeonato.

En el partido correspondiente por la fecha 2 del Torneo Clausura, Melgar continúa firme en su objetivo de pelear por el título y derrotó 2-1 a Sporting Cristal en el estadio Monumental de la UNSA.

El cuadro rojinegro mostró superioridad durante gran parte del encuentro y con esta victoria, el equipo sumó su segundo triunfo consecutivo y alcanzó seis puntos de seis posibles en el certamen.

MELGAR IMPUSO CONDICIONES

El equipo arequipeño que había generado presión desde el primer minuto, tuvo recompensa a los 28 minutos, cuando Nicolás Quagliata ejecutó un impecable tiro libre que dejó sin opciones al arquero Diego Enríquez.

Tras ese golpe en el marcador, Sporting Cristal intentó reaccionar, pero encontró dificultades para generar peligro ante una defensa rojinegra bien organizada.

LIQUIDO EL PARTIDO

En el complemento, Melgar volvió a golpear. Tras una revisión del VAR, el árbitro Jordi Espinoza sancionó una falta sobre Matías Lazo dentro del área, para que al minuto 62, Jhonny Vidales definiera con precisión y ampliara la diferencia.

Por otro lado, el cuadro celeste logró descontar a los 76 minutos gracias a una buena definición de Irven Ávila, quien picó el balón ante la salida del arquero rival. Sin embargo, la reacción celeste no alcanzó para evitar la derrota.