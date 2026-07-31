Perú gana medalla de oro y bronce en Lucha en los Panamericano U15 de México

Con solo 15 años, Fernando Jimeno, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), demostró su gran talento en la lucha, al ganar la medalla de oro y bronce en el reciente Campeonato Panamericano U15, que se realizó en México.

La actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, y el Ministerio de Educación respaldan la participación de nuestros jóvenes deportistas, con el fin de fortalecer su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Jimeno obtuvo la presea dorada en la división de 52 kg estilo Libre masculino, tras vencer en la final a Walker Martin de Estados Unidos. Mientras que el bronce lo consiguió en los 52 kg del estilo Grecorromano.

Fernando fue el abanderado nacional en la inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, en abril, donde conquistó la de plata.

Orgullo peruano

Vale destacar que este año también ganó medallas de plata y bronce en el Campeonato Panamericano U17 en Panamá y ahora se prepara para cumplir uno de sus máximos sueños: estar presente en Lima 2027.

El trabajo articulado entre el IPD y la Federación Deportiva Peruana de Lucha Amateur permite que más jóvenes como Fernando Jimeno sigan con su proyección rumbo al alto rendimiento y puedan próximamente lograr más triunfos para el país.