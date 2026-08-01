Se canceló el plan de la FIFA para vender parte del Mundial

La FIFA da marcha atrás a solo cuatro días después de presentar el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una polémica iniciativa que proponía abrir a inversores privados una participación minoritaria del negocio comercial de los Mundiales de Fútbol.

El organismo anunció este viernes que el plan quedó definitivamente archivado, una decisión que llega después de una reacción inédita del fútbol mundial.

Por su parte la UEFA amenazó con retirar a sus selecciones de las próximas competiciones organizadas por la FIFA si el proyecto seguía adelante.

De igual forma la Concacaf rechazó la propuesta, la Confederación Asiática (AFC) se alineó con la postura europea y al interior de la propia FIFA comenzaron a aparecer cuestionamientos públicos de funcionarios de mucha confianza de Gianni Infantino.

Comunicado de la FIFA

La FIFA mediante un comunicado confirmó el retiro de la propuesta: "Tras escuchar atentamente todas las opiniones, quedó claro que el proyecto ha generado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo recibido, ya no están alineadas con el objetivo que se planteó desde un principio", indicaron.

Cabe señalar que, la FIFA pretendía, con esta iniciativa, recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de cerca del 20% de una nueva filial, valorada en unos 20.000 millones de dólares.