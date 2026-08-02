Lidera el torneo Clausura: Alianza Lima derrotó 3-1 a Alianza Atlético en el estadio de Matute

El triunfo fue contundente. Alianza Lima derrotó 3-1 al equipo de Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva de Matute; con esta segunda victoria es el líder del Torneo Clausura 2026.

Los victorianos iniciaron con ataques demoledores y a los 13 minutos abrieron el marcador gracias a Eryc Castillo, que en una magistral jugada dejó en el piso al arquero Steven Rivadeneyra.

DOBLETE DE CASTILLO

En adelante, la escuadra de Sullana al completo se lanzó a buscar el empate, que finalmente llegó con un tanto de José Ingratti, quien aprovechó un rebote de Alejandro Duarte a los 27'.

Tras el descanso, Alianza Lima volvió a su buen juego y nuevamente Eryc Castillo (51'), que está imparable, anotó. Luego, Jairo Vélez (79') apareció para el categórico triunfo victoriano.