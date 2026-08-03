Héctor Cúper reconoce errores tras la derrota de Universitario ante Cienciano

El estratega crema defendió a sus jugadores y aseguró que la derrota servirá para corregir aspectos de cara a los próximos encuentros.

La derrota por 2-0 de Universitario de Deportes ante Cienciano en Cusco marcó la primera caída del cuadro crema en el Torneo Clausura, poniendo fin al invicto que mantenía hasta el momento en la Liga 1.

Tras el encuentro disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el técnico Héctor Cúper salió en defensa de sus jugadores y asumió la responsabilidad por el resultado. El estratega argentino hizo un mea culpa sobre el planteamiento utilizado, reconociendo que la estrategia aplicada no fue la más adecuada para afrontar el compromiso en la ciudad imperial.

NO FUNCIONÓ LA ESTRATEGIA

Asimismo, se refirió sobre la suplencia de Jairo Concha y lo que buscaba conseguir en el medio campo del equipo. "El tema (suplencia de Jairo Concha) fue para cubrir mejor la mitad de la cancha. Tenemos que considerar todo y no solo la parte ofensiva. Debo decir que no me dio resultado esa estrategia", indicó.

Además reconoció que les contó tener la tenencia de la pelota durante el partido. "Lo que habíamos pedido era ni bien recuperar la pelota, no teníamos que estar mucho por el centro ya que ahí es donde Cienciano presiona bien. Era jugar rápido por los costados y eso nos costó mucho. La altura es un problema muchas veces. Tuvimos situaciones", agregó.

LA ALTURA COMO FACTOR IMPORTANTE

Por otro lado, reconoció que la altura fue un factor importante y que los jugadores se sentían más cansados de lo normal. "Creo que se sintió un poco el cansancio porque nos costaba al correr detrás de ella. Eso pasa factura, sobre todo en el primer tiempo. Después de un desgaste, ahí nos estuvimos lo fino que se necesita", agregó.

Finalmente, indicó que esta derrota servirá como mejora para poder revertir la situación. "No se ha podido y hay que seguir trabajando. Uno nunca juega para empatar y menos en este club. No salió bien y siempre la intención es ser ofensivos, un equipo que piensa en ganar", concluyó.