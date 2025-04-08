Estadio Elías Aguirre entra en etapa de remodelación para renovar su infraestructura

Con una inversión inicial de seis millones de soles, los trabajos comenzaron con la demolición de estructuras deterioradas.

Uno de los recintos deportivos más emblemáticos del norte del país, el estadio Elías Aguirre de Chiclayo, está próximo a iniciar una de las remodelaciones más importantes de su historia. Así lo informó el Gobierno Regional de Lambayeque, liderado por Jorge Pérez.

El escenario deportivo, recordado por ser la casa del histórico club Juan Aurich, recibió la aprobación para ejecutar una renovación integral de su infraestructura. El proyecto busca convertir al estadio en un espacio moderno para el desarrollo de actividades deportivas y la realización de eventos que impulsen el crecimiento de la ciudad.

SE INICIARON LAS OBRAS

Debido a la importancia de este proyecto, las obras se iniciaron el pasado 3 de agosto. Desde que Juan Aurich perdió protagonismo en el fútbol profesional peruano, el estadio quedó en estado de abandono, situación que provocó un progresivo deterioro de su infraestructura y diversos daños estructurales.

Para la ejecución de esta primera etapa, el Gobierno Regional de Lambayeque destinó una inversión de seis millones de soles. Los trabajos comenzaron con la demolición del alero de la tribuna de occidente, la eliminación de la pista atlética y el retiro de las vallas metálicas.

VOLVER A POSICIONAR AL ESTADIO

Por otro lado, el fin de esta reestructuración es volver a colocar al Estadio Elías Aguirre como uno de los principales escenarios deportivos del país y que contribuya al desarrollo del deporte lambayecano.