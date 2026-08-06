Tiro Deportivo: Perú obtiene doble clasificación a la Final de la Copa del Mundo ISSF Roma 2026

El tiro deportivo peruano vuelve a escribir una página histórica. El olímpico Nicolás Pacheco, integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD, clasificó a la Final de la Copa del Mundo ISSF Roma 2026 en skeet por el ranking mundial de la ISSF, mientras que el olímpico Alessandro de Souza, miembro del Programa Lima 2027 del IPD, aseguró su cupo en trap gracias a su actuación en la Copa del Mundo de Tánger (Marruecos).

El torneo, que se disputará del 3 al 8 de diciembre, reunirá a los 12 mejores tiradores de cada modalidad y marcará la primera vez que el Perú contará con representantes en dos pruebas masculinas de escopeta en una misma edición.

Pacheco, olímpico en Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, reafirma su lugar entre la élite mundial del skeet, mientras que De Souza consolida su crecimiento internacional tras ingresar entre los mejores exponentes del trap. La presencia de ambos en la Final de la Copa del Mundo ISSF confirma el avance técnico y competitivo del tiro peruano en el escenario internacional.

El trap y el skeet son disciplinas olímpicas de tiro al plato con escopeta. En el trap, los discos salen siempre hacia el frente desde una fosa subterránea, alejándose del tirador en ángulos sorpresivos; en el skeet, los platos se lanzan desde dos torres laterales, cruzándose de lado a lado en trayectorias fijas mientras el tirador cambia de posición.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), presidido por Sergio Ludeña Visalot, y el respaldo del Ministerio de Educación, continúa impulsando el alto rendimiento mediante el respaldo a sus programas deportivos y el trabajo conjunto con las federaciones nacionales, fortaleciendo el camino de los atletas peruanos hacia nuevos logros internacionales.