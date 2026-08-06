Golfista peruana se coronó campeona del 95° Campeonato Amateur de Golf de Brasil

La golfista peruana Luisamariana Mesones, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se coronó campeona del 95.° Campeonato Amateur de Golf de Brasil, el torneo amateur más importante de ese país. La trujillana también llevó al Perú a lo más alto del podio en la competencia por equipos junto a la también deportista del PAD Aitana Tuesta, firmando una performance nacional de ensueño.
La competencia —disputada en el Alphaville Graciosa Clube, en la región metropolitana de Curitiba, estado de Paraná, del 30 de julio al 2 de agosto— se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas consecutivas bajo la modalidad stroke play , un sistema donde cada golpe cuenta y la ganadora se define por acumulación: quien complete los 72 hoyos totales (18 por ronda) con el menor número de impactos se coronará campeona.
Orgullo peruano
El éxito peruano se completó con el título por equipos femeninos, donde Luisamariana Mesones y Aitana Tuesta, ambas integrantes del PAD, conquistaron la Taça Elizabeth Nickhorn. El resultado refleja el crecimiento del golf peruano y el alto nivel de sus deportistas en el circuito internacional. Vale recordar que Mesones conquistó en enero pasado el Abierto Sudamericano Amateur en Buenos Aires, Argentina.
De esta manera, el Instituto Peruano del Deporte, presidido por Sergio Ludeña Visalot, continúa fortaleciendo el alto rendimiento mediante el Programa de Apoyo al Deportista (PAD), brindando respaldo a atletas como Luisamariana Mesones y Aitana Tuesta para que sigan dejando en alto el nombre del Perú, en articulación con el Ministerio de Educación.