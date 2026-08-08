¡Universitario está de fiesta! Cremas celebran 102 años de historia

El cuadro crema celebra un nuevo aniversario con 29 campeonatos nacionales y una historia marcada por grandes ídolos.

Universitario de Deportes está de aniversario, el club crema cumple este viernes 7 de agosto 102 años de fundación, consolidándose como una de las instituciones más importantes y laureadas del fútbol peruano.

La celebración llega en el marco de ser los actuales tricampeones del fútbol peruano, una historia que comenzó el 7 de agosto de 1924, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de las Escuelas Especiales de Ingeniería y Agronomía fundó la entonces llamada Federación Universitaria de Fútbol.

El equipo tuvo un rápido crecimiento y en 1928 ingresó a la Primera División, categoría en la que permanece hasta la actualidad para que cinco años después de su creación, el club consiguió su primer campeonato nacional. Posteriormente, en 1933, adoptó oficialmente el nombre de Universitario de Deportes, denominación que mantiene hasta hoy.

MÁS DE UN SIGLO DE TRADICIÓN

A lo largo de sus 102 años, Universitario ha protagonizado distintas épocas de gloria en el fútbol peruano. El conjunto crema suma 29 títulos nacionales, cifra que lo mantiene como el club más ganador de la Primera División del país.

Entre sus principales logros destacan los bicampeonatos de 1945-1946, 1959-1960, 1966-1967 y 1992-1993. Además, consiguió dos tricampeonatos: el primero entre 1998 y 2000 y el más reciente entre 2023 y 2025.

UN CLUB CON IMPORTANTES FIGURAS

La celebración de este nuevo aniversario encuentra a Universitario como vigente monarca del fútbol peruano, que en sus 102 años de fundación en donde jugadores como Teodoro ‘Lolo’ Fernández, Héctor Chumpitaz, Roberto Chale, José Luis Carranza y Aldo Corzo figuran entre los referentes que forman parte de la historia del club crema.