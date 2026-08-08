Simone Biles motiva a deportistas del Programa Lima 2027 del IPD con un mensaje de perseverancia y superación

Más de cien deportistas peruanos de los diferentes programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), entre ellos Lima 2027 y el Programa de Apoyo al Deportista (PAD), vivieron un encuentro especial con Simone Biles, una de las figuras más importantes de la historia del deporte mundial. Gimnastas, boxeadores, judocas, karatecas, paratletas, entre otros, escucharon de primera mano una historia marcada por triunfos, dificultades y la capacidad de volver a levantarse.
“Estoy muy contenta por haber estado aquí en el conversatorio con Simone y poder haber entendido un poco más el deporte a través de su perspectiva”, expresó Thaís Fernández, integrante del PAD del IPD y campeona panamericana de gimnasia aeróbica. La deportista peruana destacó que, aunque practica una disciplina diferente, encontró muchas experiencias en común con Biles, especialmente por las exigencias físicas y mentales del alto rendimiento.
Biles, por su parte, no habló solamente de medallas. “He derribado muros, barreras. Estoy aquí porque quiero que más personas y deportistas sepan todo lo que pasé”, afirmó. También pidió entender el deporte más allá de la presión por ganar: “No es presión. Si puedo hacer que el camino sea más fácil con mi palabra, aquí estoy para ayudar”. Y dejó otro mensaje para quienes están construyendo su carrera: “No me adelanto con los próximos Juegos Olímpicos. Prefiero dar pasos pequeños y disfrutar del proceso”.
La multicampeona olímpica también recordó uno de los momentos más complejos de su trayectoria. “Después de Tokio 2020 pensé que todo se había acabado, pero nunca le tuve miedo a nada. Regresé a lo básico, volver a confiar”, contó. Sobre el cuidado de su bienestar, fue directa: “Yo tengo un terapeuta personal que visito una vez por semana”. Y al explicar cómo cuida su cuerpo para seguir compitiendo, resumió su filosofía con una comparación sencilla: “Trato a mi cuerpo como a un Porsche”.