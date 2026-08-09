Lionel Messi llegó a la ciudad de Rosario para asistir al velorio y sepelio de su padre

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ACTUALIZACIÓN

Este sábado, alrededor de las 20:41 p.m. (hora de Argentina), el capitán de la selección albiceleste llegó a su natal ciudad de Rosario, en Argentina, proveniente de Estados Unidos, para darle el último adiós a su padre Jorge Messi.

Tras los trámites migratorios, el capitán de la selección de fútbol abandonó el aeropuerto de Rosario en una combi con rumbo al cementerio El Prado, donde se encuentran sus seres queridos dándole el último adiós a su progenitor.

Según el medio argentino Todo Noticias, Messi Cuccittini, de 39 años, llegó acompañado de su esposa Antonella Roccuzzo y de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Además de otros familiares y amigos cercanos que viven en Estados Unidos.

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NOTA ANTERIOR

Tras conocer el fallecimiento, Lionel Messi inmediatamente dejó Estados Unidos; abordó un avión privado rumbo a Argentina para poder participar de la despedida de su padre. La aeronave levantó vuelo esta mañana desde el aeropuerto de Fort Lauderdale.

La llegada del jugador a la ciudad de Rosario está prevista para horas de la noche. Se habría preparado un operativo especial para garantizar privacidad durante su llegada, evitar filtraciones y preservar la intimidad de los Messi en medio del delicado momento.

NOTA ANTERIOR

Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi y pieza clave en su carrera deportiva, falleció este viernes a los 68 años en la ciudad de Rosario, donde se encontraba hospitalizado debido a una enfermedad que atravesaba desde hacía tiempo, según confirmaron fuentes cercanas a la familia a la agencia EFE.

Nacido en 1958 en la provincia de Santa Fe, Jorge Messi fue representante y administrador del patrimonio de Lionel durante gran parte de su trayectoria, siendo determinante en los pasos iniciales y el desarrollo profesional del jugador.

El club Newell's Old Boys de Rosario, donde el astro inició su carrera, destacó que Jorge fue "el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos".

Reacciones del mundo del fútbol y condolencias

La Liga Profesional de Fútbol, dependiente de la AFA, despidió a Jorge Messi en redes sociales con un mensaje de apoyo. "En este duro momento del adiós... la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!". El club Newell's Old Boys también se sumó a las condolencias, destacando el apoyo de Jorge y su esposa, Celia Cuccittini, en la carrera del futbolista.

Antecedentes de salud y desmentidos previos

Durante el Mundial 2026, el estado de salud de Jorge Messi había generado preocupación y algunos medios argentinos informaron erróneamente su fallecimiento, pero el entorno del jugador lo desmintió en aquel momento, señalando que se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente.