Inter Miami expresa su apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Jorge Messi falleció a los 68 años en Rosario y dejó una importante huella en la trayectoria profesional del astro argentino.

A raíz del lamentable fallecimiento del padre de Lionel Messi, Jorge Messi, el Inter Miami expresó sus condolencias mediante sus redes sociales a su padre y representante, quien murió a los 68 años en Rosario, Argentina.

El club estadounidense manifestó públicamente su respaldo a su capitán y a toda su familia en este difícil momento.

INTER DE MIAMI RESPALDA A LIONEL MESSI

El club se sumó a las muestras de solidaridad tras conocerse la noticia y acompañó públicamente a Lionel Messi durante el momento de duelo. “Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, escribió el Inter Miami en su cuenta de X.

Por otro lado, la situación generó expectativa entre los seguidores del Inter Miami, debido al estrecho vínculo de Messi con su padre. Jorge fue una figura fundamental en la trayectoria profesional del futbolista y estuvo involucrado durante años en la gestión de su carrera.