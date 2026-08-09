Perú destaca en Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2026: deportistas lograron 9 medallas

La delegación peruana brilló en el XXXVI Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud Absoluto y Femenino 2026, realizado del 26 de julio al 2 de agosto en la ciudad de Medellín, Colombia, donde una representante peruana logró el campeonato.

Nuestros ajedrecistas obtuvieron 19 medallas (11 de oro, 4 de plata y 4 de bronce) y subieron al podio en las tres modalidades del torneo (standard, blitz y rápido). El equipo nacional se ubicó en el tercer lugar de la competencia panamericana.

El certamen contó con la participación de talentos de Brasil, Canadá, Estados Unidos, entre otros. Destacando la actuación de la peruana Lhuanna Jauregui dentro de la categoría sub-10, quien subió al podio en las tres modalidades.

MEDALLERO

La talentosa ajedrecista de diez años conquistó dos medallas de oro en los ritmos standard y rápido y una de bronce en blitz. Pero sus compañeros también destacaron en las distintas modalidades de este campeonato.

El medallero se completó con los oros de Lucero Gómez (sub-8), en blitz; Daianna Napan (sub-12), también en blitz; y Ayme Maraví (sub-18), en rápido. Lucero sumó además un bronce en rápido, mientras que Jarely Rojas (sub-10) obtuvo otra presea de bronce en esta misma modalidad.