Jefferson Farfán sorprende al regalar un departamento a joven con futuro en el fútbol

Jefferson Farfán sorprendió con un emotivo gesto hacia una joven promesa del fútbol peruano, a quien decidió regalarle un departamento junto a su padre. El exfutbolista contó que tomó esta decisión luego de conocer de cerca las dificultades que atravesaba el menor para continuar con sus entrenamientos.

El padre del menor realizaba grandes esfuerzos para trasladarlo desde Pachacámac hasta La Victoria con el objetivo de que pudiera asistir a sus sesiones de entrenamiento de las divisiones menores de Alianza Lima, que compartía con Jeremy además de mantener una amistad muy cercana.

El exdelantero decidió llevarlos hasta la propiedad sin revelarles previamente el motivo de la visita. Una vez dentro, les comunicó que el departamento era un regalo de parte de él y de su familia, donde el padre del joven no pudo contener las lágrimas ante el inesperado gesto.

FARFÁN SORPRENDE A JÓVEN FUTBOLISTA

El exfutbolista explicó que quiso ayudar al menor porque se siente identificado con su historia y con los sacrificios que realizó durante sus primeros años en el fútbol. “Tranquilo maestro, no tiene por qué llorar; esto es con mucho cariño de parte de mi familia. Es para que estén cerca de su familia y pueda entrenar. Es para que valore y yo, como le dije, me veo reflejado en él porque todo lo que está viviendo, lo he vivido yo”, expresó.

Asimismo, contó que conoce al joven desde que tenía siete años y que, con el paso del tiempo, ambos han compartido diversos momentos. Debido a la cercanía que mantiene con su hijo Jeremy. “Lo conozco a él desde los siete años y he pasado momentos lindos con él. Es muy amigo de mi hijo Jeremy y siento una felicidad enorme. Que con esto pueda cumplir todos sus sueños; espero motivarlo al máximo y que pueda ser un gran profesional. Pero antes de eso, que pueda ser una gran persona”, señaló.