Alianza Lima empató 1-1 ante Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

Los íntimos no encontraron claridad durante la primera mitad y terminaron repartiendo puntos con el conjunto chalaco.

En el encuentro disputado en el Estadio Nacional donde el cuadro rosado ejerció como local, Alianza Lima no pudo quedarse con los tres puntos y empató 1-1 ante Sport Boys por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026.

Sport Boys salió con mucha intensidad y logró incomodar a Alianza desde los primeros minutos. El equipo dirigido por los íntimos no encontró claridad durante la primera mitad y sufrió ante la presión y el ritmo impuesto por los locales.

SPORT BOYS SE ADELANTÓ EN EL MARCADOR

El cuadro rosado aprovechó el buen momento que atravesaba durante la primera mitad y consiguió ponerse arriba en el marcador. Así que al minuto 28 Jostin Alarcón abrió el marcador tras una gran jugada de Luis Urruti.

Asimismo este fue un partido en donde Alianza Lima tuvo dificultades para generar situaciones claras y terminó cediendo ante la intensidad mostrada por el conjunto local.

GIROTTI RESCATÓ EL EMPATE

En la segunda mitad, exactamente al minuto 65, el cuadro blanquiazul reaccionó y encontró el camino para igualar el marcador. Federico Girotti apareció para convertir el 1-1 y devolverle la tranquilidad al conjunto blanquiazul, que buscó darle vuelta al resultado.