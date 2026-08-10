UEFA, AFC y CONCACAF acusan de “engaño” a la FIFA y cuestionan liderazgo de Gianni Infantino

La UEFA, AFC y CONCACAF elevaron este lunes 10 de agosto la tensión con la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, al publicar una carta abierta dirigida a la “familia del fútbol” en la que denunciaron un supuesto “engaño” y una ruptura de confianza dentro del máximo organismo del fútbol mundial. El pronunciamiento surge después del fallido intento de crear una filial destinada a comercializar derechos vinculados con la Copa del Mundo, iniciativa que, según las confederaciones, fue impulsada sin suficiente consulta ni transparencia.

Confederaciones cuestionan proyecto de la FIFA

El documento fue firmado por los principales dirigentes de las tres organizaciones: Aleksander Ceferin y Theodore Theodoridis, por la UEFA; Victor Montagliani y Philippe Moggio, por la CONCACAF; y Salman Bin Ibrahim Al Khalifa y Datuk Seri Windsor John, por la AFC. En la carta sostuvieron que el liderazgo del fútbol “no pertenece a ningún individuo” y remarcaron que dirigir sus instituciones implica una responsabilidad de servicio. “Cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber ha sido abandonado”, señalaron.

Las confederaciones aseguraron que la controversia no está relacionada únicamente con dinero, apoyos políticos o ampliaciones de competiciones, sino con la integridad de quienes administran el fútbol. También calificaron como un “error de juicio” la carta enviada recientemente por la FIFA a sus vicepresidentes y a las 211 federaciones miembro para explicar la propuesta de vender una participación relacionada con la Copa del Mundo. Según UEFA, AFC y CONCACAF, el proyecto fue presentado bajo plazos demasiado ajustados y sin permitir un análisis adecuado de sus condiciones.

UEFA, AFC y CONCACAF reclaman mayor transparencia

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la revisión del informe que será presentado ante el Consejo de la FIFA, ya que las confederaciones consideran que el procedimiento debería haber estado a cargo de un tercero “totalmente independiente”. Además, criticaron una reciente reunión de la dirigencia celebrada en Marruecos, a la que habría asistido únicamente un grupo seleccionado de integrantes del Comité de Gestión de la FIFA y no la totalidad de sus miembros.

En su pronunciamiento, las tres organizaciones afirmaron que este tipo de decisiones refuerzan sus dudas sobre el funcionamiento interno de la institución con sede en Zúrich. “No es la conducta propia de un guardián del fútbol, sino de alguien que cree que el fútbol le debe rendir cuentas a él”, indicaron. Asimismo, exigieron mayor rendición de cuentas, transparencia y respeto por la unidad del fútbol internacional, en medio de una disputa que vuelve a poner bajo presión la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA.