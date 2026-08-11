¡Jale mundialista! Universitario ficha a Jorge Gutiérrez, lateral de Panamá en el Mundial 2026

El defensor de 24 años arribará este martes a Lima para incorporarse al plantel dirigido por Héctor Cúper.

El mercado de fichajes continúa moviéndose en el fútbol peruano. Esta vez, Universitario de Deportes sumará a sus filas al jugador panameño Jorge Abdiel Gutiérrez, quien llega en condición de préstamo procedente del Deportivo La Guaira.

Tras la reciente salida de José Carabalí, el cuadro crema buscaba reforzar esa zona del campo y encontró una alternativa en el futbolista panameño, quien además viene de disputar el Mundial 2026 con la selección de Panamá.

NUEVO FICHAJE CREMA

Gutiérrez llegará a Universitario en condición de préstamo, aunque el club tendrá la opción de compra al término del Torneo Clausura 2026. Asimismo, el futbolista panameño arribará a Lima este martes 11 de agosto para ponerse de inmediato a disposición del técnico Héctor Cúper.

Uno de los detalles que más llamó la atención de la hinchada crema es que Gutiérrez viene de disputar el Mundial 2026 con la selección de Panamá. El combinado centroamericano integró el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, aunque el jugador solo tuvo participación en un encuentro, correspondiente a la tercera jornada frente a Inglaterra.