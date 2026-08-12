Lionel Messi recuerda a su padre con conmovedora carta tras su fallecimiento

Tras la partida de su padre, Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. El astro argentino despidió a su progenitor con una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

En el escrito, Messi recordó los años que compartieron juntos y destacó el acompañamiento que recibió de su padre a lo largo de su carrera, así como en los momentos más importantes de su vida, dejando en evidencia el profundo vínculo que los unió.

EMOTIVA DESPEDIDA A SU PADRE

En una publicación compartida en Instagram, Messi expresó su profundo dolor por la partida de su padre y dejó en evidencia el difícil momento que atraviesa tras su pérdida. “Todavía no puedo creer que te hayas ido. Se me hace difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto”, indicó.

Asimismo, recordó que uno de los deseos de su padre era verlo disputar el último Mundial, con la ilusión de acompañarlo y vivir junto a él ese momento tan especial. Sin embargo, no pudo estar presente en cada partido, aunque permaneció atento al desempeño de la Albiceleste durante todo el torneo hasta la gran final. “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganar para llevártela (en referencia al trofeo) y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Intenté ir conta mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, manifestó.

PARTE FUNDAMENTAL EN SU VIDA

Por otro lado, Messi también recordó el papel fundamental que tuvo su padre a lo largo de su vida y durante sus primeros años como futbolista. Destacó su presencia en prácticamente todos sus partidos y aseguró que, pese a su partida, siempre permanecerá presente en su corazón. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente”, concluyó.

ERROR: Invalid media (1)